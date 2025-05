Schellhorn bewirbt sich als NEOS-Landessprecher in Salzburg

Ziel sei ein "pinkes Comeback" bei der Salzburger Landtagswahl 2028, so Schellhorn.

Wien/Salzburg. Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) bewirbt sich als Landessprecher der Salzburger NEOS, wie er gegenüber dem "Kurier" (Montag) bestätigte. Ziel sei ein "pinkes Comeback" bei der Salzburger Landtagswahl 2028, so Schellhorn. "Wir haben dabei viel zu gewinnen und wenig zu verlieren." Ob er auch als Spitzenkandidat antreten wird, ist noch nicht entschieden. Er bleibt jedenfalls weiterhin Staatssekretär für Deregulierung.

Die Salzburger NEOS, die 2023 aus dem Landtag geflogen sind, sind seit Jänner erneut auf der Suche nach einer neuen Führung. Gewählt werden soll die neue Parteispitze am 24. Mai bei einer Mitgliederversammlung. Derzeit wird die Partei interimistisch von Lukas Rupsch geführt, nachdem Lisa Aldali im Jänner nach nur einem Jahr im Amt ihre Funktion der Landessprecherin zurückgelegt hatte. Schellhorn hatte sich bisher nicht festlegen wollen, ob er für die Funktion zur Verfügung steht.

Der Salzburger Gastronom hatte die Funktion als Landessprecher bereits 2016 bis 2021 inne. Unter seiner Führung erreichten die NEOS bei ihrem ersten Antritt bei der Landtagswahl 2018 7,27 Prozent der Stimmen und zogen auch gleich in die Landesregierung als Teil der sogenannten "Dirndl-Koalition" mit ÖVP und Grünen ein. Schellhorn übergab die Partei 2021 an Andrea Klambauer, bevor er sich vorübergehend ganz aus der Politik zurückzog. Anfang vergangenes Jahres kehrte der Gastronom zurück in die Politik als Abgeordneter auf Bundesebene, seit März ist er Staatssekretär.