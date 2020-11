Schon 3.000 Corona-Anzeigen in Österreich

Die Zahl der Corona-Sünder geht in Österreich inzwischen in die Tausende.

Weit etwas mehr als zehn Tage gilt der Corona-Lockdown – und die Polizei hat inzwischen gut zu tun. ÖSTERREICH liegt die ak­tuelle Coronastrafen-Statistik vor: Seit Beginn stellten die Polizisten fast 3.000 Organmandate und Anzeigen aus (siehe Tabelle).

Kein Abstand

Innenminis­ter Karl Nehammer (ÖVP) hat schon in ÖSTERREICH die Problempunkte genannt: „Im Wesentlichen sind es mangelnder Abstand und das Nichttragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die das Einschreiten der Polizisten notwendig machen.“

Anti-Corona-Demos

19 Anzeigen alleine entfielen auf Teilnehmer von Anti-Corona-Demos am Freitag in Neusiedl am See und auf der Kennedybrücke in Wien-Hietzing, weil sie keine Masken trugen. Weiters wurden bei einer Schwerpunktkontrolle in Wien sieben Personen bestraft, weil sie im Auto als Beifahrer keine Masken trugen.

Generell ist Wien Spitzenreiter bei den Strafen. Von insgesamt 292 Strafen österreichweit am Freitag gab es allein 55 Anzeigen und 29 Organmandate in der Bundeshauptstadt. Auch im Oberösterreich gibt es viele Sünder: 53 Strafen wurden im Hotspot-Land am Freitag verteilt. Mit nur 16 Strafen waren die Steirer am bravsten.

Die Nichtbeachtung der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht kostet 50 Eu­ro, die Nichteinhaltung des Mindestabstands 100 Euro. Wiederholungstäter zahlen bis zu 500 Euro.