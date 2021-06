So feiern Politiker den historischen EM-Erfolg

Das Nationalteam schreibt Geschichte – so reagieren Österreichs Politiker.

Historisch! Österreichs Nationalteam gewann am Montag gegen die Ukraine mit 1:0 und steht zum ersten Mal in der ÖFB-Geschichte im EURO-Achtelfinale. Die EM-Euphorie geht durch das ganze Land, die Jubel-Stimmung bei den Public-Viewing-Plätzen kennte keine Grenzen und auch Österreichs Politiker freuten sich mit dem rot-weiß-roten Team.

Kurz: "Historischer Einzug"

Bundeskanzler Kurz, der beim Public Viewing im Palais Porcia in der Herrengasse in Wien, das Spiel zusammen mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Arbeitsminister Martin Kocher und dem ukrainischen Botschafter Olexander Scherba verfolgte, gratulierte dem Team via Twitter: "Herzliche Gratulation zu diesem starken Spiel, dem sehr verdienten Sieg und zum erstmaligen und damit historischen Einzug ins Achtelfinale bei einer EM."

Vizekanzler feierte den Sieg im WUK

Vizekanzler Kogler, der beim Public Viewing im Wiener WUK dem Ländermatch mitfieberte, gratulierte der erfolgreichen österreichischen Auswahl und gibt Mut für die nächste schwere Aufgabe: Gegen die Squadra Azzurra sei etwas drin, so Kogler via Twitter.

Kogler: "Wembley, wir kommen! Gratulation zu dieser taktischen Meisterleistung, zu dieser Willensstärke - und zum ersten K.o.-Spiel bei einer WM oder EM seit 1954. Auch wenn's schwer wird gegen Italien - mit diesem Kampfgeist ist auch gegen die Squadra Azzurra etwas drin."

SPÖ-Chefin: "Starkes Spiel"

Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner schloss sich den Gratulationen an und gibt die weitere Marschrichtung vor: "Starkes Spiel! Unser Nationalteam schreibt Geschichte. Gratuliere zum Sieg und zum Aufstieg! Die Mission Viertelfinale hat begonnen."

Van der Bellen: "Wembley wir kommen!"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen freute sich ebenfalls über die Erfolge des Nationalteams bei der EM und motiviert die ÖFB-Kicker: "Wembley wir kommen!" Van der Bellen: "Erstmals Achtelfinale! Hochverdient! Großartige, souveräne Leistung unseres Nationalteams. Herzliche Gratulation. Wembley wir kommen!"