So viele Schüler sind in Deutschförderklassen

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen Problemen mit der Unterrichtssprache eine Deutschförderklasse oder einen Deutschförderkurs besuchen, ist durch Migration - vor allem Flüchtlinge aus der Ukraine - zuletzt auf einen neuen Höchststand gestiegen.

Laut den jüngsten verfügbaren Daten der Statistik Austria haben im Schuljahr 2023/24 knapp 49.100 Schülerinnen und Schüler ein solches Förderangebot bekommen. Das ist etwa ein Drittel mehr als bei der Einführung 2018/19.

Seit damals werden Kinder, die die Unterrichtssprache nicht gut genug beherrschen und deshalb als außerordentliche Schüler eingestuft werden, maximal zwei Jahre lang bis zu 20 Stunden pro Woche in eigenen Deutschförderklassen bzw. sechs Stunden in -förderkursen unterrichtet. Nur Fächer wie Werken, Musik oder Turnen verbringen sie mit ihrer Stammklasse.

Im vergangenen Schuljahr wurde exakt 49.081 Kindern und Jugendlichen in der Pflichtschule (Volks-, Mittel-, Sonder- oder Polytechnische Schule) ein außerordentlicher Status attestiert. Der bei weitem überwiegende Teil waren Volksschülerinnen und -schüler, nämlich fast 39.700.

Zahlensprung durch Ukraine-Flüchtlinge

Gut 52 Prozent der Kinder besuchten dabei eine Deutschförderklasse, die übrigen einen Deutschförderkurs. Nur jeweils 20 Prozent dieser Förderangebote war dabei integrativ. Das Gros fand damit in separaten Klassen bzw. Gruppen statt, wie die aktuelle Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigt. Das entspricht auch der aktuellen Vorgabe: Ab acht betroffenen Schülern am Standort muss eine separate Förderklasse bzw. -gruppe eingerichtet werden. Wiederkehr will den Schulen in dieser Frage allerdings künftig mehr Autonomie geben.

Im Schuljahr 2022/23 gab es rund 45.700 Kinder in Deutschförderklassen und -kursen, 2021/22 waren es noch gut 32.700 und damit ähnlich viele wie in früheren Jahren. Der Zahlensprung war laut Statistik Austria vor allem auf Zuwanderung zurückzuführen, der Großteil auf Personen aus der Ukraine. Durch den Stichtag der Erhebung am 1. Oktober hat sich die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine vom Frühjahr 2022 erst im Schuljahr 2022/23 niedergeschlagen.

Im ersten Jahr der Maßnahme gab es rund 35.300 Kinder in Deutschförderklassen und -kursen, 2019/20 waren es knapp 30.900 und 2020/21 rund 31.700.

Orientierungsklassen in Arbeit

Weil wegen der Familienzusammenführung zuletzt vermehrt Kinder und Jugendliche ins österreichische Schulsystem gekommen sind, die etwa in Flüchtlingslagern aufgewachsen sind und keine Erfahrung mit Bildungseinrichtungen haben, arbeitet die Regierung aktuell außerdem an der Einführung sogenannter Orientierungsklassen. Dort sollen ihnen zuerst maximal ein Semester lang erste Deutschkenntnisse und Grundfertigkeiten für den Schulbesuch vermittelt werden, bevor sie in eine Regel- oder Deutschförderklasse kommen. Parallel sollen auch die Eltern über Regeln und Pflichten in der Gesellschaft und im Schulkontext informiert werden.