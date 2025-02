Sonderregelung: HIER gibt es KEINE Semesterferien

Die Schüler in diesen Orten haben im Februar keine Ferien.

Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekamen am Freitag rund 340.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Umgekehrt neigt sich die Auszeit für rund 470.000 Kinder und Jugendliche in Wien und Niederösterreich wieder dem Ende zu - sie kehren am Montag wieder in die Klassenzimmer zurück.

Doch nicht alle Vorarlberger Schüler dürfen sich über Ferien freuen. Im Kleinwalsertal und in Lech gibt es nämlich gar keine Semesterferien, die Kinder kehren am Montag regulär in die Klassen zurück. Grund dafür ist der Tourismus.

Diese Regelung gelte seit Jahrzehnten, so Elmar Grabher, Direktor des Schulzentrums Kleinwalsertal, gegenüber dem ORF. Weil viele Eltern im Tourismus arbeiten, bleiben die Schulen während der Hauptsaison offen. Die Kinder im Kleinwalsertal und in Lech haben dafür im Mai zwei Wochen frei. Für die Schüler sei dies ganz normal, so Grabher weiter. Viele würden nicht einmal wissen, dass andere Kinder Semesterferien haben.