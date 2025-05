"Mit großer Freude": Grüne in Sondierung mit der SPÖ

Nachdem die Wiener SPÖ ihre Sondierungsrunde am Mittwoch mit ihrem aktuellen Koalitionspartner, den NEOS, gestartet hatte, waren am Freitag die Grünen und die ÖVP an der Reihe.

Den Auftakt machte am Vormittag die Ökopartei. Das von den Parteichefs Judith Pühringer und Peter Kraus angeführte grüne Verhandlungsteam wurde um 10.00 Uhr im Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) empfangen.

"Wir gehen sehr, sehr offen und wirklich mit großer Freude in die Gespräche", versicherte Pühringer beim Eintreffen. Die Grünen waren bereits zwischen 2010 und 2020 Koalitionspartner der SPÖ in Wien. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag konnten sie ihr bis dato bestes Ergebnis aus dem Jahr 2020 nahezu wieder erreichen. Sie kamen auf 14,5 Prozent, was lediglich ein kleines Minus von 0,3 Prozentpunkten darstellte. ÖVP am Nachmittag zu Gast Eine Koalition aus SPÖ und Grünen würde auf 58 von 100 Mandaten kommen. Eine Zweierkoalition unter dem Seniorpartner SPÖ würde sich aber mit allen drei Parteien ausgehen. Eine SPÖ-ÖVP-Koalition hätte 53 Mandate - ebenso wie eine aus SPÖ und NEOS. Die NEOS waren bereits am Mittwoch zu einem Termin geladen. Die ÖVP wird heute ab 14.00 Uhr Gast im Bürgermeister-Büro sein. Die FPÖ wird dort hingegen nicht erwartet. Eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen haben die Sozialdemokraten bereits im Vorfeld ausgeschlossen. Mit ihr wird es kein Sondierungstreffen geben.