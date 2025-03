Polizei-Sperren beim Wiener Akademikerball kommen

Am Freitagabend vor dem Wiener Akademikerball sperrt die Polizei den Platz rund um die Hofburg ab.

Anlässlich des am Freitag, 7. März, in der Wiener Hofburg stattfindenden Wiener Akademikerballs wird es in der Wiener City ein sicherheitspolizeiliches Platzverbot geben. Unter anderem wird der Heldenplatz gesperrt.

Heldenplatz abgeriegelt

Von der Polizei wird der Heldenplatz wegen des freiheitlichen "Akademikerballs" und der zu erwartenden Proteste erneut gesperrt.

Das genaue Ausmaß des Platzverbots und wann die Sperrzone in Kraft tritt, hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben. Nur soviel: Die Polizei wird diesen Freitag wieder ein Platzverbot rund um den Akademikerball verhängen.