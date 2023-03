SPÖ-Burgenland stoppt Beitragszahlungen an Bundes-SPÖ

High Noon: Doskozil-Landesgruppe stellt Zahlungen an Bundespartei wegen Kritik ein. Mittwoch, um 13 Uhr, muss Doskozil im SPÖ-Präsidium im Parlament „Karten auf den Tisch“ legen.

Offensive. „Lieber Genosse Doskozil, angesichts der aktuellen Situation in unserer Partei ersuche ich Dich hiermit um Deine Teilnahme an der kommenden Sitzung des Bundesparteipräsidiums“, schrieb SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch an Hans Peter Doskozil. Dieser sagte seine Teilnahme zu. Wie von ÖSTERREICH bereits angekündigt, soll am kommenden Mittwoch, um 13 Uhr im Parlament, bei diesem Präsidium der Machtkampf in Rot vorentschieden werden: Dort könnte Rendi-Wagner einen vorgezogenen SPÖ-Parteitag vorschlagen. Die Mehrheit des SPÖ-Präsidiums – dort sind alle SPÖ-Länderchefs, Gewerkschafter, Frauen und mehrere Mandatare vertreten – will, dass Doskozil dort die „Karten auf den Tisch“ legt und „jetzt erklärt, ob er antreten“ wolle.

Sie werfen ihm vor, dass er im Oktober – damals ließ die SPÖ Burgenland von ihnen bei Peter Hajek beauftragte Umfragen veröffentlichen, wonach Doskozil als SP-Spitzenkandidat Nummer eins wäre – die Obfraudebatte gegen Rendi-Wagner gestartet hatte. Und Doskozil? Seine Unterstützer in der SPÖ „toben“ seit Rendi-Wagners „Wut-Auftritt“ in der ZiB 2 noch mehr gegen sie. Dort hatte die Parteichefin die „permanenten Angriffe aus den Hinterzimmern“ Doskozils kritisiert. Die Rache der SPÖ Burgenland folgte prompt. „Wir werden der Bundes-SPÖ sicher kein Geld mehr überweisen“, sagt ein ­Dosko-Roter.

Von ÖSTERREICH damit konfrontiert, bestätigt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, dass die SPÖ Burgenland ihre Mitgliedsbeiträge nicht mehr zahlen wolle. „Diese Ankündigung ist eine willkürliche und unsozialdemokratische Aktion. Als Reaktion auf ein ZiB 2-Interview. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

High Noon im Präsidium, dann SP-Parteitag

Mehrheit. In der SPÖ erwarten daher viele ein High Noon im Präsidium. Die Mehrheit dort steht ihm – sowohl was Teile seiner Inhalte als auch was sein „unsolidarisches Vorgehen“ betrifft, so der Vorwurf – als potenziellem SP-Spitzenkandidaten ablehnend gegenüber.

Daher wollte das Doskozil-Lager erst nach der Salzburg-Wahl eine Mitgliederbefragung über die „Kanzler-Kandidatur“ fordern. Jetzt läuft es auf einen Kampfparteitag im Mai oder Juni hinaus.