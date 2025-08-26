Alles zu oe24VIP
SPÖ-Chef Sven Hergovich wird zum ersten Mal Vater
© APA/FLORIAN WIESER

Niederösterreich

SPÖ-Chef Sven Hergovich wird zum ersten Mal Vater

26.08.25, 20:21
Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich wird Vater – Tochter kommt zu Weihnachten 

Niederösterreichs SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich (36) und seine Frau Ella erwarten Nachwuchs: Pünktlich zur Weihnachtszeit soll ihre erste gemeinsame Tochter das Licht der Welt erblicken. Für den Politiker bedeutet das große Vaterfreuden. 

Hergovich
© Facebook/Sven Hergovich

Volkswirtschaftsstudium an der Universität Wien  

Hergovich, geboren am 22. Oktober 1988 in Korneuburg, lebt heute mit seiner Familie in St. Pölten. Nach dem Volkswirtschaftsstudium an der Universität Wien arbeitete er als Ökonom in der Arbeiterkammer und in Bundesministerien. Von 2017 bis 2023 war er in leitender Funktion beim AMS Niederösterreich tätig, zuletzt als Landesgeschäftsführer. Dort setzte er unter anderem das europaweit erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum im Waldviertel sowie die Arbeitsplatzgarantie Marienthal um.

SPÖ-Chef in NÖ 

Seit März 2023 führt Hergovich die SPÖ Niederösterreich – nun wartet im Privatleben die wohl größte Aufgabe: die Rolle als Vater.

