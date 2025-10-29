Staatssekretärin zu Spitals-Dramen: "Das darf bei uns nicht geschehen"

ÖVP-Staatssekretärin Königsberger-Ludwig zeigt sich im oe24.TV-Interview schockiert von den Todesfällen nach Spitals-Abweisungen. Sie fordert mehr Zusammenarbeit.

Tod nach Abweisung: Es hat mehrere Patienten gegeben in Österreich, die nicht in Spitälern betreut wurden (aus Kapazitätsengpässen) und in der Folge verstorben sind.

ÖVP-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig zeigt sich im oe24.TV-Interview schockiert: „Solche Vorfälle dürfen in Österreich nicht passieren. Unsere Aufgabe ist es jetzt, gemeinsam mit den Ländern an Lösungen zu arbeiten. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, das System so zu verbessern, dass Menschen immer die Versorgung bekommen, die sie brauchen.“

Was jetzt passiert

Was soll jetzt konkret passieren? Nächste Woche gibt es einen Krisengipfel im Sozialministerium. Die Staatssekretärin setzt auf neun Herzchirurgien für Notfälle, sowie mehr Digitalisierung, um freie OP-Säle und Intensivbetten zu finden.

"Auch wenn man in manchen Fällen wohl weiter telefonieren muss, ist eine raschere Datenabfrage ein dringendes Gebot.“