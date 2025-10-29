Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Staatssekretärin zu Spitals-Dramen: "Das darf bei uns nicht geschehen"

Tote Patienten

Staatssekretärin zu Spitals-Dramen: "Das darf bei uns nicht geschehen"

29.10.25, 17:50
Teilen

ÖVP-Staatssekretärin Königsberger-Ludwig zeigt sich im oe24.TV-Interview schockiert von den Todesfällen nach Spitals-Abweisungen. Sie fordert mehr Zusammenarbeit.

Tod nach Abweisung: Es hat mehrere Patienten gegeben in Österreich, die nicht in Spitälern betreut wurden (aus Kapazitätsengpässen) und in der Folge verstorben sind.

ÖVP-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig zeigt sich im oe24.TV-Interview schockiert: „Solche Vorfälle dürfen in Österreich nicht passieren. Unsere Aufgabe ist es jetzt, gemeinsam mit den Ländern an Lösungen zu arbeiten. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, das System so zu verbessern, dass Menschen immer die Versorgung bekommen, die sie brauchen.“

Was jetzt passiert

Was soll jetzt konkret passieren? Nächste Woche gibt es einen Krisengipfel im Sozialministerium. Die Staatssekretärin setzt auf neun Herzchirurgien für Notfälle, sowie mehr Digitalisierung, um freie OP-Säle und Intensivbetten zu finden. 

"Auch wenn man in manchen Fällen wohl weiter telefonieren muss, ist eine raschere Datenabfrage ein dringendes Gebot.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden