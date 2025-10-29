Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Black Wolf
© Getty

Minister-Plan

WOLF-Alarm! Neue Karte zeigt: DIESE Regionen sind jetzt in Gefahr!

29.10.25, 13:02
Teilen

Der Wolf breitet sich in Österreich immer weiter aus, schon fast ein halbes tausend Risse gibt es jedes Jahr. Eine neue Karte des Landwirtschaftsministers zeigt das brisante Konfliktpotenzial. 

Der Wolf ist zurück und er kommt immer näher! Jetzt zeigt eine neue Studie der Universität für Bodenkultur (BOKU) die schockierende Wahrheit: Der Wolf fühlt sich bei uns pudelwohl!

63.000 Euro für brisante Studie

Die BOKU-Studie belegt das wachsende Konfliktpotenzial durch die Rückkehr des Wolfs nach Österreich.

  • Mit jährlichen Zuwachsraten von bis zu 30 Prozent und geschätzten 21.500 Wölfen in Europa ist das Großraubtier nicht mehr vom Aussterben bedroht.
  • Die zunehmende Verbreitung führt jedoch zu mehr Konflikten, wie die steigenden Risszahlen zeigen:
  • 2024 wurden 340 Weidetiere gerissen, bis August 2025 waren es bereits 224 Tiere.

Wolfkarte des Ministeriums

Wolfkarte des Ministeriums

© zVg

Die Studie identifiziert insbesondere den Westen Österreichs mit seiner starken Almwirtschaft als Konfliktschwerpunkt. Mittels Karten wurde sowohl der ökologisch geeignete Lebensraum für Wölfe als auch Gebiete mit hohem Konfliktpotenzial ermittelt.

"Aktives Wolfsmanagement"

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig betont die Notwendigkeit, "die Balance in der Natur- und Kulturlandschaft aufrechtzuerhalten" und kündigt ein aktives Wolfsmanagement an. Im Notfall dürfte das heißen: Abschuss.

Als Konsequenz aus den Ergebnissen fordert die Studie die Etablierung eines aktiven Wolfmonitorings und Anpassungen der Naturschutz- und Jagdgesetze. Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler plädiert für eine europaweite Lösung, da der Wolf keine Landesgrenzen kenne und das Konfliktpotenzial im dicht besiedelten Raum langfristig zu groß sei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden