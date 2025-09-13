"Städtestrategie": ÖVP will jetzt urbaner werden

Die ÖVP will urbaner werden, um bei künftigen Wahlen auch in den Städten zu punkten.

Der Start der von Parteichef Christian Stocker angekündigten "Städtestrategie" fand am Samstag in der Politischen Akademie der Volkspartei statt. Unter Federführung von Generalsekretär Nico Marchetti diskutierten dabei Vertreterinnen und Vertreter der Stadtparteien mögliche Vorgehensweisen und Themen. Derzeit schneidet die ÖVP bei Wahlen in Städten traditionell schlechter ab als am Land.

"Wir werden hier liefern", versprach Marchetti zum Auftakt der "Städtestrategie" - "denn unser erklärtes Ziel als Volkspartei ist es nicht, den letzten Rest zu verteidigen, sondern wieder Boden gutzumachen". Der Vizebürgermeister von Linz, Martin Hajart, betonte die Stärken der ÖVP im ländlichen Bereich, wie etwa Bürgernähe. "Darum gilt es, diesen direkten Draht zu den Menschen auch im urbanen Raum zu stärken."

"Als Wiener Volkspartei werden wir durch unseren Zukunftsprozess unser Profil schärfen und einen wichtigen Schritt in Richtung einer modernen Stadtpartei gehen", versprach auch Markus Figl für seine Landesgruppe. Die Aufgabe der Stadtparteien der Volkspartei werde es sein, eine gewisse "Grundsympathie für bürgerliche Werte, die in der Stadt genauso vorhanden ist wie am Land, in reale Wahlerfolge zu übersetzen".