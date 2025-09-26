Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Landeshauptmannes Thomas Stelzer
© APA/GEORG HOCHMUTH

Linzer Airport

Stelzer: Länder sollen Flugverkehrsabgabe selbst einheben

26.09.25, 12:42
Teilen

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) will, dass künftig die Länder die Flugverkehrsabgabe einheben und auch deren Höhe selbst bestimmen können.  

Das Geld solle zweckgebunden für die Absicherung der Regionalflughäfen verwendet werden. "Eine Abgabenhoheit der Länder schafft Spielraum - damit können wir gezielt Anreize setzen, um zusätzliche Flugverbindungen und Anbieter für unsere Regionalflughäfen zu gewinnen", so Stelzer.

Die Verländerung der Flugverkehrsabgabe wäre "auch ein logischer Schritt, nachdem die Bundesregierung in den letzten Jahren mehrere steuerpolitische Maßnahmen gesetzt hat, die entgegen den Grundgedanken des Finanzausgleichs ausschließlich dem Bund zugutekommen", findet Stelzer und verweist etwa auf die Glücksspielabgabe, die Digitalsteuer oder die CO2-Abgabe. "Dadurch entgehen den Bundesländern allein im Jahr 2025 rund 640 Mio. Euro - Oberösterreich allein verliert dadurch etwa 108 Mio. Euro." Laut Statistik Austria habe die Flugverkehrsabgabe zuletzt 168 Mio. Euro eingebracht, rechnete er vor. Derzeit würde auch dieses Geld fast ausschließlich an den Bund fließen.

Der Linzer Flughafen kämpft seit längerem mit Problemen, vor allem im Passagierbereich. Das Land Oberösterreich und die Stadt Linz, denen er jeweils zur Hälfte gehört, müssen Geld zuschießen. Zuletzt strich die Lufthansa die Flugverbindung nach Frankfurt, was in Oberösterreich Sorgen um den Wirtschaftsstandort auslöste, weil man nun an kein internationales Drehkreuz mehr angebunden ist. "Mit einer Verländerung der Flugverkehrsabgabe könnten wir gezielt in die Attraktivität des Flughafens Linz investieren, den Wettbewerb beleben und neue Flugverbindungen sichern", ist Stelzer überzeugt. "Wenn wir als Land direkt mitgestalten können, wird der Flughafen Linz wieder attraktiver - und davon profitiert die gesamte Region."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden