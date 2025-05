Syrische Großfamilie kassiert 9.000 Euro Sozialhilfe

Die Debatte um eine syrische Großfamilie in Wien, die rund 9.000 Euro monatlich an Sozialleistungen erhält, sorgt für Aufsehen. So setzt sich die Summe zusammen.

Die Familie besteht aus zwei Elternteilen und elf Kindern und lebt auf weniger als 100 Quadratmetern. Die Gesamtsumme ergibt sich aus mehreren staatlichen Unterstützungsleistungen: Etwa 3.000 Euro entfallen auf die Familienbeihilfe, die allen Haushalten mit Kindern in Österreich zusteht, berichtet das Nachrichtenmagazin "profil". 1.600 Euro Mietbeihilfe der Stadt Wien Die restlichen 6.000 Euro setzen sich zusammen aus etwa 1.700 Euro Sozialhilfe für die Eltern, 326 Euro pro Kind (insgesamt rund 3.600 Euro), abzüglich 900 Euro Arbeitslosengeld des Vaters, der nach seiner Flucht bereits gearbeitet hatte. Zusätzlich zahlt die Stadt Wien 1.600 Euro Mietbeihilfe, da die Wohnkosten als hoch eingestuft wurden.

Laut Sozialhilfe-Grundgesetz dürfen Bundesländer zusätzliche Leistungen gewähren, um regionale Unterschiede abzufedern – in Wien z. B. für hohe Mieten. Diese Extras können den Maximalbezug um bis zu 30 Prozent übersteigen. In Wien beziehen insgesamt vier Familien mit elf Kindern Sozialhilfe, 234 Haushalte haben mehr als sieben Kinder. Die Mehrheit der über 20.000 Sozialhilfebezieher in Wien hat hingegen nur ein oder zwei Kinder.