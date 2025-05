FPÖ-Vizebürgermeister lädt zu Familienfest bei Bordell ein

Ein geplantes Sonnwendfest neben einem Bordell sorgt für Aufregung in Kremsmünster.

Oberösterreich. In Kremsmünster steht FPÖ-Vizebürgermeister Christian Lamprecht im Mittelpunkt einer kontroversen Debatte. Auf seinem Grundstück am Gustermairberg soll auch heuer wieder ein Sonnwendfest mit Kinderprogramm stattfinden – direkt gegenüber einem kürzlich eröffneten Bordell, das sich im selben Gebäude wie Lamprechts ehemaliges Gasthaus befindet. Der 52-Jährige vermietet das lange leer stehende Haus nun laut Medienbericht an ein Paar, das dort das "Asiastudio HAPPY" betreibt.

Das Etablissement wurde Anfang Mai mit Zeitungsinseraten beworben. Die Adresse des Bordells – Gustermairberg 86 – wird auch auf der Gemeindehomepage als Veranstaltungsort für das FPÖ-Familienfest genannt, inklusive Kinderolympiade, Hüpfburg und Kistenkraxln. Stattfinden soll das Fest neben dem Bordell auf dem Aussichtshügel.

Neben der Facebookseite der FPÖ-Kremsmünster wird das Sonnwendfeuer 2025 auch auf der Gemeindehomepage beworben: "Sonnwendfeuer inkl. Kinderprogramm und Kistenkraxln. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt! Für das leibliche Wohl ist mit regionalen Schmankerln bestens gesorgt."

Die Wahl der Adresse für das Fest kommt nicht bei allen gut an. Bereits im vergangenen Jahr gab es darum Diskussionen.