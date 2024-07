Tanner für mehr Familienförderung beim Heer

Am 30. Juli 2024 besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die temporäre Kinderbetrauung in der Daun Kaserne in Wiener Neustadt unter der Federführung des Jagdkommandos, die heuer erstmalig mit 50 Kindern gestartet ist.

Betreut werden die Kinder hier durch Kinderwelt Niederösterreich. Die Räumlichkeiten werden durch das Bundesheer bereitgestellt. Pensionen: Regierung plant Erhöhung bis zu 4,7 Prozent

„Mit der Möglichkeit der Inanspruchnahme der temporären Kinderbetreuung durch Kinder unserer Bediensteten nehmen wir die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wahr. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir als Bundesheer die Familien unserer Soldatinnen und Soldaten unterstützen. Die temporäre Kinderbetreuung ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern können, und wird gerne in Anspruch genommen. Es freut mich zu sehen, wie viel Freude die Kinder bei den angebotenen Aktivitäten", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Bedarf deutlich erhöht Seit der Einführung der temporären Kinderbetreuung im Jahr 2010 hat sich der Bedarf deutlich erhöht. Während im ersten Jahr 45 Kinder angemeldet wurden, stieg die Zahl der Anmeldungen mit 2024 auf 700 Kinder. Betreut werden Kinder von drei bis zwölf Jahren in der Maximaldauer von vier Wochen in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien. Die höchste Teilnahme erfolgt in der Steiermark, wo die Betreuung in den Kasernen in Zeltweg, St. Michael, Graz, Feldbach und Straß angeboten wird. Der Betreuungszeitraum erstreckt sich vom 1. Juli bis zum 30. August.