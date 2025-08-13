Treffen in Belgrad: DAS sagt Arnautovic zu Stocker

ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic geht davon aus, dass Österreich die WM-Qualifikation schaffen kann.

"Es wäre für mich eine Ehre, noch einmal Österreich zur WM zu bringen", sagte Arnautovic am Mittwoch bei einem Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an der österreichischen Botschaftsresidenz in Belgrad. "Ich habe einen Riesenstolz, für das Nationalteam zu spielen."

Spielt seit kurzem in Serbien

Arnautovic - ein Wiener mit serbischen Wurzeln - spielt seit wenigen Wochen beim serbischen Spitzenclub Roter Stern Belgrad. Zuvor hatte auch Rapid Interesse am Angreifer gezeigt, schlussendlich aber bekam Serbiens Serienmeister den Zuschlag. Arnautovic sagte, er sei dankbar gegenüber Rapid. "Es ist letztendlich da hin gegangen, wo mein Herz mehr schlägt."

Stocker dankbar

Stocker wünschte dem 36-Jährigen das Allerbeste und dankte ihm für das persönliche Gespräch und Kennenlernen. Bereits im Vorfeld seines Belgrad-Besuches hatte der Kanzler auf die verbindende Kraft des Sports verwiesen. "Marko Arnautovic steht für die starken menschlichen Bande zwischen Österreich und Serbien. Unser Land hat Marko Arnautovic viel zu verdanken", sagte Stocker.