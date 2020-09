U-Ausschuss: Sobotka als Zeuge - Bures hat Vorsitz

Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures leitet am Mittwoch den Ibiza-Ausschuss.

Übermorgen Mittwoch startet der Ibiza-U-Ausschuss in den Herbst – und es geht gleich voll zur Sache: Erste Auskunftsperson ist nämlich der Ausschuss-Vorsitzende selbst: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. SPÖ, FPÖ und Neos werfen dem ÖVP-Politiker ja vor, zu sehr mit Novomatic verbandelt zu sein, und fordern seinen Rücktritt vom Vorsitz. Zweiter Zeuge am Mittwoch ist denn auch Sobotkas ehemaliger Sprecher Bernhard Krumpel – später Mitarbeiter des Glücksspielkonzerns.

Dass Sobotka an diesem Tag den Vorsitz innehat, geht natürlich nicht – den übernimmt die 2. Präsidentin Doris Bures, wie sie ­ÖSTERREICH bestätigte: „Präsident Sobotka hat mich gefragt – und ich werde an diesem Tag den Vorsitz führen.“ Dass Sobotka Bures fragt, ist nicht selbstverständlich: Zu Ausschussbeginn hatte er noch den Vorsitz an seinen Parteifreund Andreas Hanger abgegeben – was für Proteste gesorgt hatte. Bures wird dem Ausschuss jedenfalls den ganzen Mittwoch leiten, wie sie betont, Sobotka wird also nicht nahtlos aus dem Zeugenstand in den Chefsessel zurückwechseln.

Das tut er dann allerdings am Donnerstag: Da geht es ebenfalls um die Casinos-Affäre – und aufmarschieren wird, was in der ÖVP zuletzt Rang und Namen hatte: Ex-Finanzminister Hartwig Löger und Casinos-Austria-Chefin Bettina Glatz-Kremsner – früher ÖVP-Vizepartei-Chefin.

Günther Schröder