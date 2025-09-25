Alles zu oe24VIP
© APA/HANS KLAUS TECHT

FPÖ führt bei 36%

Umfrage-Knicks für Babler nach Fettnäpfchen-Serie

25.09.25, 21:30
FPÖ mit 36 %weiterhin klar Erster. Dreier-Koalition hat keine Mehrheit. Knicks für Andreas Babler in der Kanzlerfrage. 

Es sind keine guten Nachrichten für die Ampel-Regierung in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage (2.000 Befragte, 15.9.-23.9.). Auch diese Woche hätten ÖVP, SPÖ und NEOS weiterhin keine Mehrheit mehr im Nationalrat. Alle drei Regierungsparteien zusammen kommen nur auf 49 Prozent.

FPÖ liegt schon 15% vor der ÖVP

Klar auf Platz 1 bleibt indessen weiterhin die FPÖ, die mit 36 Prozent in der Sonntagsfragen-Hochrechnung den gleichen Wert wie in der Vorwoche erreicht. Dabei dürften die Blauen laut Lazarsfeld-Präsident Werner Beutelmeyer durchaus noch "Luft nach oben haben", wie er bei seiner Analyse auf oe24.TV erklärte. 

Umfrage Lazarsfeld Gesellschaft für oe24

Umfrage Lazarsfeld Gesellschaft für oe24

© Lazarsfeld Gesellschaft

ÖVP weit hinten

Die ÖVP liegt in der Hochrechnung 15 % (!) hinter der FPÖ und kommt auf 21 Prozent.

Babler-SPÖ knapp über historischem Tiefstand

Dramatisch sind die Umfragewerte auch für die SPÖ: In der Hochrechnung stagniert die Babler-Partei mit 19% nur einen Prozentpunkt über ihrem historischen Tiefststand. Immerhin gewann die SPÖ einen Prozentpunkt dazu, während aber Parteichef Andreas Babler abstürzte.

Die NEOS kommen in der Sonntagsfrage mit 9% (+1) leicht nach oben, liegen aber hinter den Grünen, die auf 10% kommen.

Kanzlerfrage: Kickl bei 39%, Babler schwach

Eindeutig fällt auch die Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft aus: Herbert Kickl würden laut Hochrechnung bereits 31% direkt zum Kanzler wählen. Der amtierende Kanzler Christian Stocker liegt hingegen nur noch bei 13%, er gewinnt gegenüber der Vorwoche immerhin 1%.

Umfrage Lazarsfeld Gesellschaft für oe24

Umfrage Lazarsfeld Gesellschaft für oe24

© Lazarsfeld Gesellschaft

Andreas Babler würden überhaupt nur 9% direkt zum Kanzler wählen (-1 Prozentpunkt). Nach den Babler-Fettnäpfchen um Russland-Luftraumsverletzungs-Schwurbeleien und teuren New York Trips wenig verwunderlich. Wenig helfen (aber noch nicht in die Umfrage eingeflossen) sind seine vermeintlichen Cafeteria-Aufenthalten statt Parlamentsreden beizuwohnen, was am Mittwoch von den Grünen skandalisiert wurde.

50% sind mit Dreier-Koalition unzufrieden

Jeder Zweite (50 Prozent) ist mit der Performance der Regierung unzufrieden, nur 24% sehen die Dreier-Koalition positiv.

