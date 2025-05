Unser Nationalrat gehört zu den Besten in Europa

Der FC Nationalrat hat bei der Parlamentarierinnen- und Parlamentarier-Fußball-Europameisterschaft den Vizeeuropameister-Titel errungen.

Europameister wurde Gastgeber Finnland. "Gerade in Zeiten, in denen internationale Spannungen zunehmen, ist dieses Turnier ein schönes Symbol für grenz- und parteiübergreifende Zusammenarbeit", freute sich der Kapitän des FC Nationalrat und ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger, der den Finnen in einer Aussendung gratulierte.

Weniger erfreuliche Nachrichten gab es für das Fußballteam allerdings am Vortag. Die SPÖ hatte bekanntgegeben, dass der frühere Kapitän des FC Nationalrat und langjährige SPÖ-Nationalratsabgeordnete Arnold Grabner mit 85 Jahren verstorben ist. "Als Kapitän des FC Nationalrat zeigte er, wie fraktionsübergreifendes Zusammenspiel funktioniert", würdigte ihn SPÖ-Klubobmann Philip Kucher.