Von Schnitzel bis Bargeld: Türkis wird immer blauer

Nehammer versucht, Duell mit FPÖ zu suchen und Babler-SPÖ auszuschalten

ÖVP-Kopiermaschine? Irgendwann reichte es auch Herbert Kickl. Am 4. August war es so weit. Nicht mal zwei Wochen nach einer Pressekonferenz zu dem Thema „Bargeld in die Verfassung“ war auch der Kanzler ausgerückt um ein vermeintliches Bargeldverbot – das im Übrigen eh keiner will – durch eine Verfassungsänderung zu verhindert. „Ist Ihnen Ihr Ideen-Diebstahl von der ‚bösen und extremen FPÖ‘ eigentlich nicht peinlich? Fällt Ihnen selbst überhaupt gar nichts Vernünftiges ein?“, wetterte der FPÖ-Chef.