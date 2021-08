VP-Parteitag mit 1.000 Gästen, 3G und Kurz-Rede

Das Motto des Parteitages in St. Pölten ist ''Erfolgreich, Sicher, Lebenswert''.

Am Samstag soll der ÖVP-Parteitag in St. Pölten nur einen wirklichen Star kennen: Sebastian Kurz. Der Ober-Türkise steht schließlich zur Wiederwahl an und will dort auch den politischen Herbst starten.



1.000 Gäste werden im VAZ in St. Pölten erwartet. Es gilt die 3-G-Regel.



