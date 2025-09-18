120.000 Österreicher zählen zu den Working Poor

Sechs Prozent der Österreicher schaffen es mit ihrem Einkommen nicht über die Runden zu kommen.

OÖ. Während 61 Prozent der Beschäftigten in Österreich mit ihrem Einkommen zufrieden sind, reicht es für sechs Prozent nicht zum Leben, das zeigt eine aktuelle Auswertung des Arbeitsklima Index durch die AK OÖ. Einkommen und soziale Sicherheit sind in Österreich ungleich verteilt. Besonders betroffen sind Personen mit Pflichtschulabschluss, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Beschäftigte im Tourismus. Rund 120.000 Menschen zählen zu den Working Poor. Sie arbeiten Vollzeit, kommen aber mit ihrem Einkommen trotzdem nicht über die Runden.

Bildung, Branche und Geschlecht als zentrale Faktoren

Die Daten zeigen einen Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und Einkommenszufriedenheit. 2024 waren 61 Prozent der Beschäftigten mit ihrem Einkommen zufrieden, doch nur 50 Prozent jener mit maximal Pflichtschulabschluss. Beschäftigte mit höherer Bildung liegen mit 62 Prozent deutlich darüber. Auch branchenspezifische Unterschiede sind markant: In der öffentlichen Verwaltung sind 69 Prozent zufrieden, in der Industrie 63 Prozent, im Tourismus jedoch nur 45 Prozent.

Hinzu kommen geschlechtsspezifische Unterschiede. Männer äußern sich zu 63 Prozent zufrieden, Frauen zu 57 Prozent. Besonders groß ist das Gefälle bei Menschen mit Migrationshintergrund: 56 Prozent der Männer, aber nur 47 Prozent der Frauen sind mit ihrem Einkommen zufrieden.

Für 40 Prozent reicht das Einkommen nur knapp, sechs Prozent schaffen es nicht über die Runden zu kommen. Besonders betroffen sind Hilfsarbeiter und Beschäftigte im Tourismus. Frauen sind häufiger von finanziellen Engpässen betroffen als Männer.

Besonders besorgniserregend ist die Gruppe der Working Poor. Rund 120.000 Menschen arbeiten Vollzeit und können dennoch ihre Ausgaben nicht decken. Überdurchschnittlich betroffen sind Personen mit maximal Pflichtschulabschluss, Menschen mit Migrationshintergrund und junge Beschäftigte zwischen 16 und 25 Jahren. Sie müssen oft mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausüben.

Rechtsanspruch auf Qualifizierung

AK-Präsident Andreas Stangl fordert u.a. rasch eine wirksame Inflationsbekämpfung bei Energie, Mieten und Lebensmitteln und einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung und Schaffung eines umfassenden Qualifizierungsgeldes.