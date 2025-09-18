Alles zu oe24VIP
Bürgermeister Stefan Krapf
Bürgermeister Stefan Krapf

Bis 24 Uhr

Das Ende des Linzer „Schanigarten-Chaos“ naht

18.09.25, 10:59
Gmunden hat die Gastgarten-Sperrstunde bereits im August verlängert. 

Linz. Bislang gab es in der Landeshauptstadt keine einheitliche Sperrstunde. Die meisten Lokale müssen um 23 Uhr zusperren, manche dürfen laut älteren Genehmigungen bis Mitternacht offenhalten. Die VP Linz hat deswegen einen Gastrogipfel einberufen.  

Nun liegt eine neue Verordnung am Tisch. Nach dem  noch nötigen Beschluss im Gemeinderat wird künftig Klarheit unter Gastronomen und Gäste herrschen: Gastgärten auf öffentlichem Grund können demnach bis 24 Uhr genehmigt werden. 

"Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauchen die Linzer Betriebe diese Möglichkeit der Mehreinnahme dringend. Wenn die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden, darf man die Gastronomen nicht an der rechtlich kurzen Leine halten“, ist Wirtesprecher und VP-Landtagsabgeordneter Michael Nell überzeugt. 

Gmunden als Vorbild

Für die Gmundner Gastgärten galt bis Anfang August: Sperrstunde um 23 Uhr. Bürgermeister Stefan Krapf hat diese Regelung laut Paragraph 9, Absatz 2 der Gewerbeordnung dann auf 24 Uhr ausgedehnt. Künftig soll die Sperrstundenverlängerung jeweils von 1. Mai bis 30. September gelten.

