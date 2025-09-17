Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Stocker Meloni
© APA

Heute Festakt

Brenner-Durchschlag mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni

17.09.25, 21:31 | Aktualisiert: 18.09.25, 10:49
Teilen

Der 55 Kilometer lange Brennerbasistunnel soll 2032 durchfahrbar sein. 

Tirol. Tirol steht heute ganz im Zeichen von Brennerbasistunnel (BBT) und Transit: Am Brenner auf italienischem Staatsgebiet wird der Durchschlag des Erkundungsstollens für den Basistunnel gefeiert, der im Jahr 2031 fertiggestellt sein soll. Im Fokus wird auch das Dauerthema Transit stehen. Die Liste der Festgäste ist hochkarätig: Unter anderem kommen Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Verkehrsminister Matteo Salvini.

Der Festakt wird um 13 Uhr südlich der Brennergrenze neben der Brennerautobahn beginnen. Meloni soll laut Mitteilung um 13.30 Uhr eintreffen und ein kurzes Grußwort abgeben.

Auch EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas und Österreichs Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) werden erwartet. Die beiden werden bereits vor dem Festakt am Brenner an einer Transitunterredung im Innsbrucker Landhaus mit Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) teilnehmen. Das Problem des überbordenden Transitverkehrs auf der Brennerstrecke wird dann wohl auch bei der Feier am Brenner stets präsent sein. Ob es auch zu informellen Gesprächen kommen wird, blieb vorerst offen. Große Ergebnisse werden nicht erwartet, die Beteiligten könnten sich aber etwa darauf verständigen, in Zukunft (wieder) konkret über das Dauerstreitthema zu verhandeln. Kommissar Tzitzikostas wird sich aber wohl nicht weit aus dem Fenster lehnen, hängt doch die beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) liegende Klage Italiens gegen Österreich wegen der Tiroler Anti-Transit-Maßnahmen wie ein Damoklesschwert und bleiern über dem donnerstäglichen "Feiertag."

Mit dem Durchschlag im Erkundungsstollen wird es erstmals eine unterirdische Tunnelverbindung zwischen den Projektgebieten Österreich und Italien geben. Der 55 Kilometer lange Brennerbasistunnel soll im Jahr 2032 in Betrieb gehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden