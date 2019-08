Rote Karte für Strache

Wien. Vor etwas mehr als 100 Tagen ist der Ibiza-Skandal geplatzt – Grund genug, den Skandal einem Umfrage-Check zu unterziehen. Research Affairs fragte für ÖSTERREICH nach (504 Online-Interviews vom 22. bis 28. August 2019, maximale Schwan­kungsbreite 4,5 %).

© oe24 Befürworten Sie ein Strache-Comeback? Eine klare Mehrheit von 71% will Strache nicht mehr in der Politik sehen. Bei den FPÖ-Anhängern ist das genau umgekehrt: Hier befürworten 73% eine Rückkehr des Ex-Vizekanzlers.

Gegen Strache-Rückkehr. Die vom ehemaligen Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache angestrebte Rückkehr in die Politik wird von 71 % der Österreicher abgelehnt, das ist schon eine klare

Ansage. Allerdings sind 73 % der FPÖ-Wähler für ein Strache-Comeback. Das FPÖ-Universum bleibt also eine eigene Welt.

© oe24 Strache als Opfer? 68 % sehen Strache in der Ibiza-Affäre als Täter, nur 32 % als Opfer. Bei FPÖlern ist das umgekehrt.

Strache ist kein Opfer. Nur 32 % der Befragten sehen in Strache, der ja in Ibiza in eine Falle gelockt wurde, ein Opfer. Die überwältigende Mehrheit von 68 % stimmt indes der Aussage zu: „Ich sehe Heinz-Christian Strache als Täter, weil er Korrup­tion offen diskutiert hat.“ Auch hier hängt eine Mehrheit der FPÖ-Wäh­ler der Opfer-Theorie an.

© oe24 Wie beurteilen Sie heute das Ibiza-Video? Image und Vertrauen wurde beschädigt (50%), Österreich wurde zum Gespött gemacht (43%)

Großer Schaden. Immerhin 50 % der Befragten sagen, dass der Ibiza-Skandal das Image der Politiker und das Vertrauen in sie generell geschädigt hat. 43 % sehen Österreich international zum Gespött gemacht, weitere 34 % billigen der FPÖ einen Hang zur Korruption zu. Nur 16 % sagen übrigens, Ibiza sei nur eine „b’soffene G’schicht“ gewesen.

