Was kann sich die Politik von unserem Team abschauen?

Die historische WM-Qualifikation unseres Teams für die WM (nach 28 Jahren!) hat eine kollektive Euphorie im Land ausgelöst.

Dieses Team verkörpert all das, was unsere Politik derzeit vermissen lässt: Teamspirit, Kampfgeist und Optimismus. Vor allem aber sind diese Jungs einfach richtig authentisch und sympathisch.

Dass sich jetzt alle Politiker auf ihren Social-Media-Kanälen mit dem Erfolg des Nationalteams brüsten, richtet sich ohnehin von selbst. Stattdessen sollte sich die Regierung ein Vorbild an Arnautovic, Gregoritsch und Co. nehmen und die WM-Euphorie für die so dringend notwendige Stimmungsoffensive nützen.

Denn auch laut den Umfragen der vergangenen Monate ist ein politischer Stimmungsaufheller bitter notwendig.