Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
ÖFB
© Gepa

Frage der Woche

Was kann sich die Politik von unserem Team abschauen?

19.11.25, 21:28
Teilen

Die historische WM-Qualifikation unseres Teams für die WM (nach 28 Jahren!) hat eine kollektive Euphorie im Land ausgelöst.  

Dieses Team verkörpert all das, was unsere Politik derzeit vermissen lässt: Teamspirit, Kampfgeist und Optimismus. Vor allem aber sind diese Jungs einfach richtig authentisch und sympathisch. 

Dass sich jetzt alle Politiker auf ihren Social-Media-Kanälen mit dem Erfolg des Nationalteams brüsten, richtet sich ohnehin von selbst. Stattdessen sollte sich die Regierung ein Vorbild an Arnautovic, Gregoritsch und Co. nehmen und die WM-Euphorie für die so dringend notwendige Stimmungsoffensive nützen.

Denn auch laut den Umfragen der vergangenen Monate ist ein politischer Stimmungsaufheller bitter notwendig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden