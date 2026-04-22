Weißmann fordert: ORF-Compliance-Bericht sofort offenlegen!

Der ehemalige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann lässt über seinen Anwalt klarstellen: Eine sofortige Offenlegung des Compliance Berichts gegenüber dem Stiftungsrat ist wichtig. "Höchstpersönliche Lebensbereiche" seien offenbart und er "bloßgestellt worden".

Vor dem Hintergrund der jüngsten Veröffentlichungen (brisante Weißmann-Chats an eine Frau) stellt Weißmann-Anwalt Dr. Oliver Scherbaum im Namen seines Mandanten klar, dass "einzelne, aus dem Zusammenhang gelöste Auszüge aus privaten Nachrichten kein zutreffendes Gesamtbild der tatsächlichen Beziehung und der zugrunde liegenden Dynamik vermitteln".

Es sei daher nicht länger hinnehmbar, dass "auf Basis selektiver Veröffentlichungen" der höchstpersönliche Lebensbereich von Weißmann offenbart und dieser bloßgestellt wird.

"Sachliche, vollständige Bewertung der Beziehung"

Mag. Weißmann fordert daher, dass den Mitgliedern des Stiftungsrates, die der gesetzlichen Verschwiegenheit unterliegen, der vollständige Compliance-Bericht des ORF in seiner Causa zugänglich gemacht wird.

Dieser Bericht ist ein Schlüsseldokument, das den vollständigen Sachverhalt abbildet und damit "beide Seiten würdigt". Damit soll eine sachliche und vollständige Bewertung der Beziehung zwischen meinem Mandanten und der ORF-Mitarbeiterin für den Stiftungsrat ermöglicht werden. Entsprechende Schreiben ergehen heute an die dafür zuständigen Stellen im ORF, stellt der Anwalt von Weißmann klar.