Hielt ein UNO-Lehrer für Hamas eine Kinder-Geisel in Gaza?

War ein UNWRA-Lehrer Komlize der Geiselnahmen der Hamas-Terroristen? Dieser Vorwurf steht derzeit im Raum.

Der Journalist des TV-Senders Channel 13, Amlog Boker, berichtet, dass eine mittlerweile freigelassene Geisel - ein Kind - erzählt habe, dass es fast 50 Tage im "Dachboden eines UNWRA-Lehrers in Gaza als Geisel" festgehalten worden sei.

Laut dieses Berichts, sei der mutmaßliche UNO-Mitarbeiter "Vater von zehn Kindern", der dem israelischen Kind "kaum Essen und gar keine von ihm benötigten Medikamente gab".

Vor wenigen Tagen hat die deutsche Regierung Hilfsgelder für die UNWRA eingestellt bis der Verdacht geklärt ist, ob die UN-Schulen im Gazastreifen und der West Bank tatsächlich antisemitische Hass-Pamphlete - diese wurden dort zumindest sichergestellt - verteilt habe.

