Am Dienstag attackierte Russlands Autokrat Wladimir Putin die USA frontal. Der Kreml-Chef verteidigt zudem Ex-US-Präsident Donald Trump

Die Ermittlungen und Anklagen gegen Ex-US-Präsident Donald Trump seien "Polit-Justiz" attackierte der russische Autokrat und Kriegsherr Wladimir Putin gestern die USA und verteidigte Trump. "Was in den USA passiert, ist eine Verfolgung Trumps durch politische Rivalen", so Putin über die Anklagen gegen den umstrittenen Ex-Chef des White House. Die Worte Putins wurden im russischen Staats-TV ausgestrahlt.

"Politisches System der USA verdorben"

Das "politische System in den USA ist zutiefst verdorben", behauptete just Putin, der immer wieder im Verdacht steht, politische Kritiker aus dem Weg zu räumen. Die erleiden zumindest auffallend häufig tödliche "Unfälle". Wie auch immer.

Trump, der trotz Anklagen gegen ihn wieder als US-Präsidentschaftskandidat antreten will, wurde bereits in seiner ersten Amtszeit eine auffallend enge Beziehung zu Putin vorgeworfen. Ob ihm die Worte Putins wohl helfen?