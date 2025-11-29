Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Meinl-Reisinger Kickl Babler Stocker
© APA

Bewährungsjahr

Wer in SPÖ und ÖVP jetzt von Kanzler Kickl träumt

Von
29.11.25, 07:00
Teilen

Das Bewährungsjahr für die Dreier–Koalition.

Die Rückkehr Christian Stockers ins Office statt Homeoffice stabilisiert die angeschlagene Dreier-Koalition vorerst, glaubt man zumindest in der ÖVP. Der versuchte Neustart mit Ankündigung neuer Entlastungen wird aber selbst in den eigenen Koalitionskreisen nicht so gewertet. 

Die Troubles der drei Regierungsparteien

Schwarze, Rote und Pinke ziehen gerade in verschiedene Richtungen. Die ÖVP beobachtet mit Argusaugen sämtliche Aktivitäten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Zudem haben die Landesfürsten der ÖVP wieder einmal ein komplettes Takeover gemacht. Übersetzt: Sie wollen allen demonstrieren, dass sie das Sagen hätten. Nicht der Bund.

Sebastian Kurz Israel
© Dream Group

Rotes Bangen. Und die SPÖ bangt nur noch ihrem Parteitag im März 2026 entgegen. „Babler kümmert sich nur noch ums Fraktionieren“, behaupten einige Rote. Die Frage ist, ob die angekündigten Reformpakete mehr sind als taktische Beruhigungsversuche und ob sie überhaupt noch realistisch sind. Die Dreierkoalition startet aus einem historisch schlechten Vertrauensniveau. ÖVP und SPÖ liegen in Umfragen unter 20 Prozent und kommen gemeinsam auf den Wert der FPÖ (38 %), die NEOS stagnieren. Der Vertrauensverlust in die Regierung sei nach 8 Monaten groß, sagen selbst rote und schwarze Strategen.

Babler
© APA/GEORG HOCHMUTH

Teuerungspolitik, Energiepreise, lange OP-Wartezeiten und reines Sparen erschweren die Lage der Regierung. Stockers Ankündigung mehrerer Pakete soll Handlungsfähigkeit signalisieren. Doch Pakete allein erzeugen keine Glaubwürdigkeit. Entscheidend wäre, dass die Maßnahmen nicht nur schnell, sondern messbar wirken – und das, genau in jenen Bereichen, die für die Bevölkerung am härtesten wirken: Teuerung, Wirtschaft, leistbares Leben und Gesundheitssystem.

SPÖ und ÖVP beschuldigen Neos

Eine Trendwende wäre nur möglich, wenn alle drei Parteien sich tatsächlich auf echte Reformen und Entlastungspakete einigen. „Das wird mit den Neos, die nur weiter sparen wollen, nicht gehen“, behaupten rote und schwarze Regierungsinsider.

Meinl-Reisinger, Babler, Hattmannsdorfer
© APA/HELMUT FOHRINGER

Tatsächlich könnte der Druck der Neos, den Föderalismus zurückzudrängen und das Pensionsantrittsalter zu erhöhen, jenen Kräften in ÖVP und SPÖ Munition geben, die ohnehin lieber aus der Koalition aussteigen würden.

„Dann muss Kickl sparen“…

Mit welchem Ziel? „Dann muss Herbert Kickl als Kanzler sparen und wir können uns auf unsere Länder konzentrieren“, meinen Vertreter der zwei Parteien mit Landeshauptleuten.

Das könnte freilich ein gefährlicher Irrglaube sein, wie die Umfragewerte der Blauen in Ländern zeigen, in denen sie regieren. So oder so: 2026 wird über die Koalition und deren potenzielles Aus entscheiden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden