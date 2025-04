Die Josefstadt bleibt fünf weitere Jahre grün gefärbt

So wählte die Josefstadt.

Josefstadt. Seit zwei Jahrzehnten wechseln in der Josefstadt die politischen Kräfte zwischen ÖVP und Grünen hin und her – ein klassischer „Swing-Bezirk“ also.

In dieser Hinsicht brachte der Wahlsonntag zumindest ein bisschen Stabilität. Mit 44,6 Prozent der abgegebenen Stimmen bleibt der Grüne Bezirksvorsteher Martin Fabisch weitere fünf Jahre im Amt.

Auf dem zweiten Platz landete überraschend die SPÖ mit 18 Prozent, auf den Plätzen dahinter folgen ÖVP (16,3, minus 14,3), Neos (9,7), FPÖ (7,4) und KPÖ (4,1).