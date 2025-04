Nach Trendprogose: Rot-Pink verliert Wien-Mehrheit

Die Wien-Wahl hat der SPÖ trotz deutlicher Verluste Platz eins beschert. Die Regierung von Rot und Pink verliert laut Trendprognosen ihre Mehrheit im Landtag.

Der Prognose zu Folge, die noch keine ausgezählten Stimmen enthält, kommt die SPÖ auf 37 Prozent, was einen Verlust von knapp fünf Punkten und das historisch schlechteste Ergebnis bedeuten würde. Die NEOS schaffen acht Prozent.

SPÖ und NEOS verlieren Mehrheit

Laut den aktuellen Trendprognosen von oe24 und ORF würde die rot-pinke Stadtregierung ihre Mehrheit verlieren. SPÖ und NEOS kommen gemeinsam nur auf 49 Mandate - zu wenig für eine Mehrheit im Wiener Landtag. Die SPÖ könnte eine Zweier-Koalition mit Grünen oder ÖVP bilden. Beide Koalitionen hätten je 53 Mandate (50 Mandate werden für eine Mehrheit benötigt).

Alle Zahlen im Detail

Laut Trendprognose: Das ist die Mandatsverteilung im Wiener Landtag

SPÖ: 40 Mandate

FPÖ: 25 Mandate

Grüne: 13 Mandate

ÖVP: 13 Mandate

Neos: 9 Mandate

Die ERSTE Trendprognose zur Wien-Wahl

Die oe24-Trendprognose basiert auf der letzten Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft. Diese Prognose enthält keine Ergebnisse.

SPÖ 37-38 Prozent

FPÖ 22-23 Prozent

Grüne 13-14 Prozent

ÖVP 11-12 Prozent

NEOS 8-9 Prozent

KPÖ 4-5 Prozent

Die erste Hochrechnung wird gegen 18 Uhr erwartet.

SPÖ zufrieden

Applaus trotz schwachen Ergebnisses in Trendprognose bei SPÖ. Mit Applaus sind die ersten Trendprognosen für die Wiener Gemeinderatswahl am Sonntag bei der SPÖ im Rathausklub aufgenommen worden. Landesparteisekretärin Barbara Novak zeigte sich in einer ersten Reaktion zweckoptimistisch. Es sei "noch keine einzige Stimme ausgezählt worden", betonte sie, es stehe ein langer Wahlabend bevor.

NEOS: "Vieles unsicher"

Kurz nach Veröffentlichung der noch mit einer großen Schwankungsbreite von drei Prozentpunkten behafteten Daten betonte NEOS-Landesgeschäftsführer Philipp Kern, dass hier "noch vieles unsicher" sei. Das eigene Ergebnis sei "großartig", erklärte er in einer ersten Reaktion gegenüber dem ORF.Man habe "das beste liberale Ergebnis in Wien jemals" eingefahren, zeigte sich Kern überzeugt. Mit 8,5 Prozent lägen die NEOS wie erwartet knapp über ihrem Ergebnis aus dem Jahr 2020 (7,47 Prozent). Der Wermutstropfen ist allerdings, dass man zusammen mit