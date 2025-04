Nach Wahl-Debakel: Köpferollen bei ÖVP geht weiter

Nach dem Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer geht auch der Landesgeschäftsführer der Wiener Volkspartei. Der zweistellige Verlust, ein Mega-Debakel, hat den Manager den Kopf gekostet.

Peter Sverak, Manager der ÖVP Wien, nimmt heute Dienstag den Hut: Es sei ein "Abschied mit Aufbruch. Ich beende heute meine Zeit als Landesgeschäftsführer der Wiener Volkspartei." Er schreibt auf Social Media: "Was für ein Kapitel. Was für ein Wahlkampf. Was für ein Ritt durch politische Zeiten, wie sie intensiver kaum sein könnten."

Nennt nur eine einzige Zahl

Zahlen nennt er keine - denn die Verluste der ÖVP Wien waren wohl zu schmerzhaft. Nur eine Jahreszahl. Er ist gerade 40 Jahre alt geworden: "Da kommt noch was."

"Ich gehe nicht mit Wehmut, sondern mit einem Herzen voller Dank. Für die Menschen, die mit mir gegangen sind. Für das Vertrauen. Für die Energie, die wir hatten."

Sverak schließt sein Rücktritts-Posting mit den Worten: Das man immer echt gewesen sei. Und: Er gehe nicht mit Wehmut, sondern mit Dank für die Menschen, die mitgingen, die Energie, das Vertrauen.