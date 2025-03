Umfrage: Wer am Sonntag die Wien-Wahl gewinnen würde

Ein Monat vor der Wien-Wahl zeigt eine aktuelle Umfrage, wie es um die Parteien und ihre Spitzenkandidaten steht.

Zwar ist es noch ein Monat hin bis zur Wiener Gemeinderatswahl am 27. April, das Wahlfieber hat die Bundeshauptstadt aber jetzt schon voll gepackt. Eine aktuelle Umfrage ("W24 Stadtbarometer") zeigt, wie derzeit die Parteien und ihre Spitzenkandidaten in der Bevölkerung dastehen.

Beliebteste Partei

Frage: "Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme (in Prozent) geben?"

40 % SPÖ mit Michael Ludwig

mit Michael Ludwig 21 % FPÖ mit Dominik Nepp

mit Dominik Nepp 12 % Grüne mit Judith Pühringer

mit Judith Pühringer 11 % ÖVP mit Karl Mahrer

mit Karl Mahrer 9 % NEOS mit Selma Arapović /Bettina Emmerling

mit Selma Arapović /Bettina Emmerling 4 % KPÖ und Links mit Barbara Urbanic

und Links mit Barbara Urbanic 2 % Team HC Strache mit Heinz-Christian Strache

mit Heinz-Christian Strache 1 % Andere Partei

Beliebtester Spitzenkandidat

Angenommen Sie könnten in Wien den/die BürgermeisterIn direkt wählen, welchen Namen würden Sie ankreuzen? (in Prozent)

53 % Michael Ludwig (SPÖ)

(SPÖ) 20 % Dominik Nepp (FPÖ)

(FPÖ) 9 % Judith Pühringer (Grüne)

(Grüne) 9 % Karl Mahrer (ÖVP)

(ÖVP) 5 % Selma Arapović / Bettina Emmerling (NEOS)

/ (NEOS) 2 % Barbara Urbanic (KPÖ)

(KPÖ) 2 % Heinz- Christian Strache (Team HC Strache)

"Genau einen Monat vor der Wahl liegt die SPÖ klar auf Platz 1 bei 40%. Der gewünschte 4er vorm Ergebnis von Bürgermeister Ludwig ist in Reichweite, aber die Wahl ist am Ende noch nicht entschieden. Es geht immer um die Mobilisierung des eigenen Wählerklientels", kommentiert IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer die Umfrage.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

"Die FPÖ liegt klar auf Platz 2 mit 21% und kommt in etwa auf das Ergebnis der Nationalratswahl vom Herbst 2024. Danach folgen die Grünen mit 12%, dann die ÖVP mit 11% und die NEOS kommen auf 9%. Aus heutiger Sicht würde die KPÖ und die Liste HC Strache nicht in den Gemeinderat einziehen. Bei einer fiktiven Bürgermeisterdirektwahl liegt Bürgermeister Ludwig noch signifikant stärker als die SPÖ und kommt auf 53%. Er spricht vor allem Wähler der Grünen, ÖVP und NEOS an", so Haselmayer weiter.