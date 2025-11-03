Wiener Direktor Klar: "Niveau an der Schule sinkt ab"

Schuldirektor warnt vor wachsendem Einfluss des Islam im Schulsystem.

Der Floridsdorfer Mittelschuldirektor Christian Klar zeigt in seinem Buch „Wie retten wir die Zukunft unserer Kinder?“ ein dramatisches Bild des heimischen Schulsystems. Im oe24.TV-Interview sagt der Pädagoge, dass das Niveau an den heimischen Schulen sinkt: „Wir müssen bei fehlender Integrationsbereitschaft die Stopptaste drücken. Wir müssen sagen, das ist unsere Gesellschaft, das sind unsere Werte, an die muss man sich anpassen.“

"Kulturkampf" an der Schule

Direktor Klar sieht „einen Kulturkampf“ mit dem Islam, der sich an den Schulen immer mehr ausbreitet „und Dinge vorsieht, die eigentlich nicht zu unserer Gesellschaft passen.“ Klar warnt davor, dass viele „die Schule verlassen und nicht richtig schreiben können.“ Er will „mehr Rechte für Lehrer“, etwa um Handys zu kontrollieren und ist für das Kopftuchverbot.

Frauenbild des Islam

Klar warnt auch davor, dass Frauen unter dem Islam oft diskriminiert werden und sich dies an der Schule schon zeige. Dagegen müsse man streng vorgehen. "Es ist so, wir sind wieder bei der islamischen Lehre, bei der Kultur, bei politischem Islam, es ist jetzt alles eine Frage von Formulierungen, aber wir sind bei einem ganz anderen Frauenbild, wo wir Gott sei Dank weiter sind."

"Und ich möchte diese Grundwerte, Gleichberechtigung von Mann und Frau, sexuelle eigene Entscheidung der Frau, ich möchte, dass es das weiterhin gibt."

Sprache lernen

Klar kritisierte, dass in vielen Haushalten von Zugewanderten nur arabisch gesprochen werde. "Jetzt ist es relativ schwierig, in die Wohnungen der Eltern zu gehen und Al Jazeera abzudrehen und OE24 und die ZIB aufzudrehen. Aber letztlich sollte das gefordert werden, weil nur dann lernt man die Sprache wirklich."

Handys kontrollieren, Eltern strafen

Klar fordert auch das "Recht, Handys zu kontrollieren, und wenn der Direktor das Handy kontrolliert und da ist auch WhatsApp oder TikTok oder Instagram bei einem 12-Jährigen (Anm.: ist erst ab 14 Jahren erlaubt), dann muss man das Handy einem Techniker geben können, das sperren können und den Eltern übergeben. Und die Eltern vielleicht anzeigen, weil Sie Ihrem Kind etwas erlaubt haben, das dem Alter nicht entspricht."