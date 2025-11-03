Betrunkenes Fußball-Maskottchen aus Stadion geworfen

"Sammy the Saint“, das Maskottchen des englischen Siebtligisten St Albans City, wird zum viralen Hit.

Beim FA-Cup-Duell gegen Drittligist Burton Albion wollte Sammy die Fans anheizen – doch stattdessen wurde er zum Gespött des Tages. Ein Video zeigt, wie der Maskottchen-Bär über eine Werbebande stolpert, unsanft auf dem Boden landet und danach wild mit den Fäusten in die Luft schlägt.

Sicherheitskräfte greifen ein, eskortieren den „heiligen“ Bären aus dem Stadion, noch bevor der Anpfiff ertönt. Auf dem Weg nach draußen winkt Sammy weiter tapfer seinen Fans – eine bizarre Szene, die im Netz viral ging. Und sportlich? Auch da lief alles schief: St Albans City ging mit 0:6 unter! Ein Tag zum Vergessen – für Team und Maskottchen gleichermaßen.