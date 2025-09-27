Alles zu oe24VIP
Wiener ÖVP - Figl mit 86,1 Prozent zum Obmann gewählt
Wiener ÖVP - Figl mit 86,1 Prozent zum Obmann gewählt

27.09.25, 14:33
Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, ist am Samstag mit 86,1 Prozent Zustimmung zum neuen Wiener ÖVP-Chef gewählt worden. 

Er fungierte zuletzt bereits als geschäftsführender Parteichef. Nun erfolgte im Rahmen eines Parteitages die offizielle Kür. Figl tritt in die Fußstapfen von Karl Mahrer, der nach der Niederlage bei der Wien-Wahl im vergangenen April zurückgetreten war.

Auch die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des neuen Parteichefs wurden gekürt. Künftig stehen Figl in dieser Funktion die Gemeinderätin Elisabeth Olischar, die Hietzinger Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl sowie der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch zur Seite. Sie erhielten 84,7 bzw. 88,3 und 85,8 Prozent von 274 Delegiertenstimmen.

Figl zeigte sich mit dem Resultat zufrieden und bedankte sich bei den Anwesenden. Der 51-jährige Großneffe des früheren Bundeskanzlers Leopold Figl ist der 16. Obmann der Wiener Volkspartei. Ins Rathaus wechselt er nicht, er bleibt weiterhin Bezirksvorsteher in der City.

