Wüste Gudenus-Attacke auf VdB: "Linker Vogel"

Weil Bundespräsident Alexander van der Bellen die Grüne Lena Schilling in Schutz nimmt, reitet jetzt Ex-FPÖ Klubobmann Johann Gudenus eine wüste Attacke gegen das Staatsoberhaupt.

Van der Bellen hatte Lena Schilling in der Debatte in den letzten Tagen in Schutz genommen. Zur Causa Schilling sagte VdB: „Wer macht als junger Mensch keine Fehler? […] Politik ist das eine und Privatleben ist das andere.“

Gudenus tobt

Zu viel für den Ex-Klubobmann der Freiheitlichen Johann Gudenus. Der reitet in den Sozialen Netzwerken eine wilde Attacke und beleidigt den Bundespräsidenten derb. Die Amtsführung VdBs nennt er „widerwärtig“. Eine Reihe von Hashtags fügt er hinzu. Dabei beschimpft er den Bundespräsidenten unter anderem als: „linker Vogel“.

© facebook/Johann Gudenus ×

Gudenus versucht sich an einer Rechtfertigung

Wenige Stunden nach seinem Posting versucht Gudenus zurückzurudern. Er postet ein (scheinbar aktuelles) Foto von sich vor dem Sitz des Bundespräsidenten, das er mit "Menschlichkeit", "Unparteilichkeit" und "Homopoliticus" überschreibt. Von den vorherigen Schimpftiraden ist nicht mehr die Rede. Außerdem erklärt er, mit "Homo" habe er den Menschen allgemein gemeint, so die nachgeschobene Gudenus-Erklärung. Gudenus macht sich in seinem Posting weiter zum Beschützer. Er schreibt: "Auch in der Hofburg sollte der Mensch (lat: homo) zählen. Mehr Überparteilichkeit und Empathie für Opfer von Intrigen und Verleumdungen wären angebracht."

© facebook/Johann Gudenus ×

Darum geht es in der Causa Schilling

Kürzlich wurden Vorwürfe gegen Schilling öffentlich. Sie soll fälschlicherweise über eine ehemalige Freundin behauptet haben, dass deren Partner durch häusliche Gewalt Schuld an einer Fehlgeburt trage. Schilling musste eine gerichtliche Unterlassungserklärung unterzeichnen. Außerdem soll Schilling einem Journalisten Belästigung vorgeworfen haben.