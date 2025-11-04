Polizei hob illegalen Beautysalon aus

Polizisten der Fremden- und Grenzpolizei hoben gemeinsam mit der Finanzpolizei und Zollbeamten einen illegal betriebenen Beautysalon aus.

Salzburg. Hinter der Fassade eines Nagelstudios bot eine Ukrainerin (27) in der Stadt Salzburg illegale Schönheitsbehandlungen an. Die Polizei wurde auf den Betrieb, der offiziell unter dem Begriff "Nagelstudio" geführt wird, über Social-Media-Plattformen aufmerksam.

Auf Instagram & Co wurden nämlich nicht nur Maniküre und Pediküre beworben, sondern auch medizinisch-ästhetische Eingriffe wie Lippenvergrößerungen und Botox-Behandlungen.

Bei einer Razzia am Sonntag schlugen die Beamten schließlich zu. Während der Kontrolle stießen die Einsatzkräfte auf die 27-jährige Betreiberin aus der Ukraine, die gerade im Vorbereitungsgespräch mit einer Kundin war. Die 27-Jährige wurde wegen illegalen Aufenthalts durch ihre illegale Erwerbstätigkeit und Kurpfuscherei angezeigt.