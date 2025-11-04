Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Polizei hob illegalen Beautysalon aus
© GettyImages Ricardo Mendoza Garbayo (SYMBOLFOTO)

Ukrainerin angezeigt

Polizei hob illegalen Beautysalon aus

04.11.25, 10:41
Teilen

Polizisten der Fremden- und Grenzpolizei hoben gemeinsam mit der Finanzpolizei und Zollbeamten einen illegal betriebenen Beautysalon aus.

Salzburg. Hinter der Fassade eines Nagelstudios bot eine Ukrainerin (27) in der Stadt Salzburg illegale Schönheitsbehandlungen an. Die Polizei wurde auf den Betrieb, der offiziell unter dem Begriff "Nagelstudio" geführt wird, über Social-Media-Plattformen aufmerksam.

Auf Instagram & Co wurden nämlich nicht nur Maniküre und Pediküre beworben, sondern auch medizinisch-ästhetische Eingriffe wie Lippenvergrößerungen und Botox-Behandlungen.

Bei einer Razzia am Sonntag schlugen die Beamten schließlich zu. Während der Kontrolle stießen die Einsatzkräfte auf die 27-jährige Betreiberin aus der Ukraine, die gerade im Vorbereitungsgespräch mit einer Kundin war. Die 27-Jährige wurde wegen illegalen Aufenthalts durch ihre illegale Erwerbstätigkeit und Kurpfuscherei angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden