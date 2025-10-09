Alles zu oe24VIP
Sieben Teenies randalierten in Wiener Hotel
Festnahme

Sieben Teenies randalierten in Wiener Hotel

09.10.25, 14:09
Sieben Jugendliche verschafften sich unerlaubt Zutritt in ein Hotel, machten sich dort "breit" und lösten einen Polizeieinsatz aus.

Wien. Eine Mitarbeiterin eines Hotels im 12. Wiener Gemeindebezirk bemerkte am Mittwoch gegen 7.30 Uhr mehrere hausfremde Teenies, die sich Zutritt in das Gebäude verschafft hatten und sich teilweise in den Zimmern aufhielten. Die geschockte Frau alarmierte daraufhin sofort die Polizei.

Mehrere Beamte sowie die Polizeidiensthundeeinheit rückten aus und durchsuchten das gesamte Haus. Insgesamt sieben Jugendliche - drei Mädchen und vier Burschen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren aus Serbien, Syrien, Afghanistan sowie aus Österreich - konnten in den Zimmern des Hotels als auch auf dem Dach des Gebäudes angehalten werden.

Fünf der Teenies sind strafmündig und wurden vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme wehrte sich eine 15-Jährige so heftig, dass sie eine Polizistin verletzte. Zudem stellte die Polizei im Zuge der Personendurchsuchung bei einer gleichaltrigen Verdächtigen aus Serbien eine geringe Menge Drogen sicher. Nach der Einvernahme wurden alle Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt.

