Klein-Lkw voller Schokolade krachte gegen Leitschiene

Bei einem folgenschweren Unfall wurden ein Lkw-Fahrer sowie die beiden Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und erlitten dabei teils schwere Verletzungen.

Tirol. Zu dem Unglück kam es in der Nacht auf Donnerstag am Zirlerberg (Bezirk Innsbruck-Land). Ein 41-Jähriger war mit einem Klein-Lkw - geladen mit Duplo-Schokolade - auf der Seefeldstraße Richtung Zirl unterwegs. Mit im Transporter saßen zwei Beifahrer - ein 21-jähriger und ein 30-jähriger Italiener.

© Freiwillige Feuerwehr Zirl

© Freiwillige Feuerwehr Zirl

Als der Lenker gegen 1.25 Uhr am Zirlerberg talwärts fuhr, verlor er im Bereich der Raststätte die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen die Leitschiene und eine Mauer. Der Fahrer sowie die beiden in erster Reihe sitzenden Beifahrer wurden im Klein-Lkw eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr musste das verletzte Trio aus dem Fahrzeug schneiden. Danach wurden die Drei von den Sanitätern versorgt.

Der 41-jährige Lenker und der 21-Jährige wurden in den Schockraum der Klinik Innsbruck eingeliefert. Der 30-Jährige wurde in das Klinikum nach Garmisch-Partenkirchen gebracht.