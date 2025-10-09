Kunde stürmte in Geschäft mit Totschläger

Ein Streit zwischen den Inhabern eines Geschäftes und einem Kunden eskalierte völlig und endete mit einem Polizeieinsatz.

Kärnten. Zu den wilden Szenen kam es am Mittwochnachmittag in einem Handelsbetrieb in Villach. Ein 61-jähriger Einheimischer geriet aus bisher unbekannter Ursache mit den beiden Inhabern in Streit und wurde des Geschäfts verwiesen.

Der wütende Kunde ging, kam aber kurze Zeit später bewaffnet wieder und ging auf die Eigentümer los. Der 61-Jährige bedrohte die Inhaber mit einem Totschläger. Im Zuge eines Gerangels bekam der 36-jährige Ehemann der Inhaberin einen Schlag auf den Kopf.

Anwesende Kunden und Mitarbeiter konnten den Kärntner schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Angreifer wurde festgenommen und angezeigt, die Ermittlungen laufen.