Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Kunde stürmte in Geschäft mit Totschläger
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Streit eskalierte

Kunde stürmte in Geschäft mit Totschläger

09.10.25, 12:23
Teilen

Ein Streit zwischen den Inhabern eines Geschäftes und einem Kunden eskalierte völlig und endete mit einem Polizeieinsatz.

Kärnten. Zu den wilden Szenen kam es am Mittwochnachmittag in einem Handelsbetrieb in Villach. Ein 61-jähriger Einheimischer geriet aus bisher unbekannter Ursache mit den beiden Inhabern in Streit und wurde des Geschäfts verwiesen.

Der wütende Kunde ging, kam aber kurze Zeit später bewaffnet wieder und ging auf die Eigentümer los. Der 61-Jährige bedrohte die Inhaber mit einem Totschläger. Im Zuge eines Gerangels bekam der 36-jährige Ehemann der Inhaberin einen Schlag auf den Kopf.

Anwesende Kunden und Mitarbeiter konnten den Kärntner schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Angreifer wurde festgenommen und angezeigt, die Ermittlungen laufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden