Oma (78) baute besoffen gleich drei Unfälle

Zeugen stoppten die Pensionistin und alarmierten die Polizei.

Die völlig betrunkene 78-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Mittwochabend gegen 17 Uhr auf der Voglerstraße von Hörsching kommend Richtung Kaserne.

In einem Baustellenbereich kam ihr ein polnischer Lenker entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahnverhältnisse hielt der 53-Jährige sein Auto an, um die ältere Lenkerin vorbeifahren zu lassen.

Diese versuchte über den Gehsteig auszuweichen, touchierte dabei allerdings das Auto des Polen. Trotzdem fuhr sie weiter, knallte dabei noch gegen die Fahrbahnbegrenzung.

Etwa 200 Meter von der Unfallstelle entfernt, wollte die Pensionistin schließlich noch rückwärts einparken. Auch dabei fuhr sie noch mehrmals gegen ein abgestelltes Motorrad.

Die alte Dame dürfte dermaßen betrunken gewesen sein, dass sie auch kaum aus dem Auto kam und beim Aussteigen stürzte. Als sie anschließend in Richtung eines Wohnhauses ging, hielten sie Augenzeugen auf und verständigten die Polizei. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille, ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.