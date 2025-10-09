Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Mit gestohlenen Identitäten Bankkonten eröffnet: Polizei jagt diese sechs Betrüger
© LPD Wien

Hinweise erbeten

Mit gestohlenen Identitäten Bankkonten eröffnet: Polizei jagt diese sechs Betrüger

09.10.25, 13:08 | Aktualisiert: 09.10.25, 14:08
Teilen

Mit den gestohlenen Identitäten mehrerer Personen eröffneten die Gesuchten Bankkonten, schlossen Handyverträge ab und bestellten mehrere Pakete online auf Ratenzahlung.

Wien. Böse Überraschung für die Opfer, deren Identitäten gestohlen wurden: Spätestens als die erste Mahnung ins Postkasterl flatterte, bemerkten diese, dass etwas nicht stimmt und erstatteten Anzeige.

Zwei Frauen und vier Männer sollen teilweise seit November 2024 unter Verwendung gefälschter österreichischer Personalausweise mehrere Bankkonten sowie Verträge bei Mobilfunkbetreibern eröffnet haben. Bei den Ausweisen handelt es sich um gestohlene Identitäten.

Zudem sollen die Verdächtigen mehrere Online-Bestellungen mit den gefälschten Identitäten auf Ratenzahlung getätigt haben. Die Wiener Polizei konnte von den Betrügern Fotos sichern. Die Landespolizeidirektion Wien bittet unter der Telefonnummer 01 31310 57800 um Hinweise (auch anonym). Es gilt die Unschuldsvermutung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden