18-Jähriger von 12 Männern attackiert und mit Messer niedergestochen

Ein Iraner (18) wurde von einem Dutzend unbekannter Männer brutal angegriffen. Der Bursch erlitt dabei schwere Verletzungen.

Wien. Brutale Attacke in Wien-Floridsdorf: Ein 18 Jahre alter Bursch wurde am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Nähe des Floridsdorfer Bads im Beisein von Freunden von etwa 12 Männern angesprochen.

Plötzlich gingen die Männer auf den Iraner los und stachen mehrmals mit einem Messer auf ihn ein. Dabei trafen sie ihn auf dem Rücken, Oberkörper sowie auf dem Oberschenkel. Der 18-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach dem brutalen Angriff flüchteten die Angreifer. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein, jedoch vergeblich. Von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar.