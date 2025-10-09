Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
18-Jähriger von 12 Männern attackiert und mit Messer niedergestochen
© GettyImages Spitzt-Foto

Wien-Floridsdorf

18-Jähriger von 12 Männern attackiert und mit Messer niedergestochen

09.10.25, 13:20 | Aktualisiert: 09.10.25, 14:51
Teilen

Ein Iraner (18) wurde von einem Dutzend unbekannter Männer brutal angegriffen. Der Bursch erlitt dabei schwere Verletzungen.

Wien. Brutale Attacke in Wien-Floridsdorf: Ein 18 Jahre alter Bursch wurde am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Nähe des Floridsdorfer Bads im Beisein von Freunden von etwa 12 Männern angesprochen. 

Plötzlich gingen die Männer auf den Iraner los und stachen mehrmals mit einem Messer auf ihn ein. Dabei trafen sie ihn auf dem Rücken, Oberkörper sowie auf dem Oberschenkel. Der 18-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach dem brutalen Angriff flüchteten die Angreifer. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein, jedoch vergeblich. Von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. 

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden