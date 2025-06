Staualarm im Pfingstreiseverkehr besonders vor Tunnelbaustelle Golling

Pfingstreiseverkehr, Salzburger Dult, Dolomitenradrundfahrt und Konzerte in der Wiener Stadthalle sorgen für lange Wartezeiten im Fahrzeug.

Für rund 4,4 Millionen deutsche Schüler in Bayern und in Baden-Württemberg beginnen am Samstag die Pfingstferien und auch die Österreicher freuen sich über einen zusätzlichen freien Tag - und einen Kurzurlaub. Die ersten Verzögerungen im Pfingstverkehr befürchtet der ÖAMTC bereits am Donnerstagabend (5. Juni) und am Freitag (6. Juni) entlang der Transitrouten Richtung Süden. Hauptstaupunkt wird wieder die Tunnelbaustelle auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Golling und Werfen sein. “Am Samstag wird es auf der Tauern-Autobahn die längsten Staus geben”, weiß ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler aus langjähriger Erfahrung.

© ÖAMTC ×

“Da sind Verzögerungen von mehreren Stunden im Pfingstverkehr leider Alltag. Dass die unangenehme Baustelle ab Ende Juni endlich geräumt sein wird, lässt zumindest die Sommerurlauber aufatmen,” sieht Thaler ein Licht am Ende des (Baustellen)-Tunnels. Aber auch die Verkehrsachsen Grenzübergang Suben (OÖ)–A8–A1– Linz - Knoten Steinhäusl-A21-Knoten Vösendorf-S1-A4-Richtung Nickelsdorf sowie von Linz nach Graz und Spielfeld über die Pyhrn Autobahn (A9) werden überlastet sein.

ARBÖ-Verkehrsexperten rechnen auf folgenden Strecken mit Verzögerungen:

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg und vor dem Grenzübergang Walserberg



Südautobahn (A2) in den Großräumen Graz und Wien sowie vor dem Grenzübergang Arnoldstein



Ostautobahn (A4) vor dem Grenzübergang Nickelsdorf



Mühlkreisautobahn (A7) im Stadtgebiet von Linz



Pyhrnautobahn (A9) zwischen Übelbach und Knoten Deutschfeistritz sowie vor dem Gleinalmtunnel



Pyhrnautobahn (A9) vor dem Grenzübergang Spielfeld



Tauernautobahn (A10) vor den Tunnelbaustellen bei Golling/Werfen



Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel



Inntalautobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kiefersfelden



Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Matrei und Brennerpass



Südosttangente (A23) im gesamten Verlauf



Fernpassstraße (B179) vor allem vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und vor dem Lermoosertunnel