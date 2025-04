Oster-Wetter spielt völlig verrückt

Unwetter in Südeuropa – Sommer-Feeling in Österreich

In Europa spielt das Wetter kurz vor Ostern völlig verrückt. Während in Österreich frühsommerliche Temperaturen herrschen (Tageshöchstwert: Waidhofen/Ybbs mit 27,1°), ist es vor allem in den Urlaubs-Regionen im Süden deutlich kühler. Die Unterschiede sind teils drastisch. Österreich profitiert derzeit von warmen Luftströmen, die aus Nordafrika – genauer gesagt aus Algerien – über das Mittelmeer nach Mitteleuropa gelangen.

Kroatien: Starkregen-Alarm im Urlaubsparadies

25 Grad und mehr, dann droht der nächste Wetter-Sturz

28(!) Grad: Erster Sommertag sorgt jetzt für Hitze-Hammer

Untypische April- Temperaturen im Osten

Besonders im Bereich vom Innviertel über das Wiener Becken bis ins Südburgenland ist es deutlich wärmer als für Mitte April üblich. In typischen Föhntälern sind sogar bis zu 28 Grad möglich – ein Temperaturwert, der normalerweise eher im Mai oder Juni erreicht wird.

Ein ganz anderes Bild zeigt sich derzeit im Süden Europas. Etwa in Spanien bleibt es für die Jahreszeit deutlich zu kühl – in der Hauptstadt Madrid hatte es nur frostige 10 Grad.

Hochwasser-Warnung in Norditalien

Besonders kritisch ist die Lage derzeit in Italien. Im Norden sorgen heftige Regenfälle für Hochwassergefahr. Erste Experten warnen sogar vor einem Urlaub in unserem Nachbarland. Besonders Aufenthalte in der Nähe von Flüssen sind zu vermeiden, da die Pegelstände innerhalb kurzer Zeit stark ansteigen können. In 1.500 Metern Höhe werden sogar bis zu zwei Meter Neuschnee prognostiziert. Besonders betroffen sind die Regionen Ligurien, Piemont und die Lombardei (alle im Norden Italiens).

Oster-Urlaub in der Heimat am schönsten

Und auch das beliebteste Urlaubsziel der Österreicher, Kroatien, ist derzeit von heftigen Unwettern betroffen. Wie praktisch in ganz Südeuropa ist am Donnerstag mit heftigen Unwettern zu rechnen.Glück haben nun die­jenigen, die sich in den Osterferien für einen Heimat-Urlaub entschieden haben, denn sie können das Sommerfeeling im Land genießen.