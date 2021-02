Wiener Bestattungsmuseum nimmt Tirol auf die Schaufel

Tiroler Seilbahnchef Franz Hörl (ÖVP) bezeichnete die von der Bundesregierung verhängte Reisewarnung für Tirol als "Rülpser aus Wien". Das Bestattungsmuseum Wien hat nun eine Antwort darauf.

Mit einem Facebook-Beitrag sorgt das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof für derbe Lacher im Netz. Mit der Aussage "Wir finden die "Rülpser aus Wien" auch ganz furchtbar. Daher ein klares Statement von uns dazu!" posteten sie ein schwarzhumoriges Bild. Auf schwarzem Grund ist schlicht in weißen Buchstaben zu lesen: "Dem Land Tirol die Treue!" Rechts oben ist das Logo der Bestattung Wien in schwarz-weiß.

Antwort auf Bemerkung von Tiroler Seilbahnchef Franz Hörl

Das Bild ist als Antwort auf die abfällige Bemerkung des Tiroler Seilbahnchefs Franz Hörl gedacht. Der ÖVP-Politiker kommentierte am Montagabend im ORF die von der Bundesregierung verhängte Reisewarnung für Tirol als "Rülpser aus Wien".

Community feiert Posting

Die Facebook-Community feiert das Posting des Bestattungsmuseums. "Davon hätt´ich gern ein T-Shirt oder einen Hoody", so ein User. Ein weiterer Kommentator meinte etwa "Können wir das bitte auf schwarzen FFP2 Masken haben?"