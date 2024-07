Unser 1. Mega-Weekend startet mit Gold-Anna

Die Olympia-Siegerin von Tokio geht um 14:30 Uhr im Zeitfahren an den Start.

Samstag. Das große Daumendrücken für unser rot-weiß-rote Team startet heute! Zur Erinnerung: 80 heimische AthletInnen greifen in der französischen Hauptstadt nach Gold, Silber und Bronze. Und ausgerechnet unsere Olympia-Siegerin von Tokio, Anna Kiesenhofer, legt gemeinsam mit Christina Schweinberger im Rad-Einzelzeitfahren los: Ab 14.30 Uhr live in ORF 1.

Danach gilt für die heimischen Olympia-Fans: Ab ins kühle Nass! Grund: Ab exakt 20.42 Uhr steigt bei m Schwimm-Bewerb über 400 Meter Kraul das große Finale. Unser Medaillen-Hoffnungen ruhen einmal mehr auf Europameister Felix Auböck.

Sonntag. Auch am Sonntag könnte es eine heimische Medaille geben: Beim Mountainbike-Bewerb der Frauen sind Mona Mitterwallner und Laura Stigger am Start und dürfen sich Hoffnungen auf Edelmetal machen. Das gleiche gilt für Corinna Kuhnle im Kanu an: Ihr Finale ist für 17.45 Uhr angesetzt. Am Sonntag-Abend wird es für Bernhard Reitshammer richtig spannend. Ab 20.30 Uhr steht das Schwimm-Finale der Herren über 100 Meter Brust an.